Коммунальная революция в Украине: эксперт рассказал, чем чревата абонплата

Введение в Украине абонплаты на тепло и воду может кардинальным образом изменить ситуацию на рынке услуг ЖКХ, предоставив украинцам дополнительные права и возможности.

До недавнего времени в Украине потребитель услуг ЖКХ не имел возможности отказаться от услуг монополиста в пользу той или иной компании. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко, отметив при этом, что абонплата вводится именно для того, чтобы украинцы получили возможность в случае необходимости отказаться от услуг монополиста.

"Суть введения абонплаты заключается в том, чтобы потребитель получил возможность уйти от монополиста. Раньше у конечного потребителя не было возможности отказаться от услуг монополиста и получать услуги от другой организации", - заявил эксперт, отметив при этом, что абонплата - это нормальная практика для европейских стран. "Это нормальная практика для европейских стран, когда вводится отдельная абонентская плата и отдельная плата за товар. Это дает возможность развивать рынок. Платят те, кто получают товар из трубы и те, кто его туда непосредственно вносят", - заявил эксперт.

"Если говорить о конкретных цифрах, то в выставляемых населению платежках 87% стоимости - это цена самого газа, а 13% - это стоимость его доставки и его расщепление, т.е. непосредственная подача в квартиру. То же самое происходит и с отоплением, т.е. есть стоимость самого отопления, а есть стоимость его транспортировки и доставки", - отметил Голубенко.

"По сути, во всем мире введение абонплаты - это способ борьбы с монополиями. Такие шаги всегда направлены на демонополизацию рынка", - сказал эксперт, отметив, что введение абонплаты не означает удорожания или удешевления предоставляемой услуги. "Если раньше украинцы получали платежки за отопление и воду, в которые уже была включена стоимость доставки услуги, то теперь этот счет они будут получать отдельно в виде абонплаты", - отметил эксперт, подчеркнув, что именно разделение платежей даст возможность уйти от монополии на рынке предоставления услуг ЖКХ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина для получения очередного кредитного транша от МВФ должна выполнить целый ряд требований, среди которых введение абонентских плат на отопление и газ. Обновленную версию меморандума с МВФ президент, глава НБУ и министр финансов подписали еще в прошлом году. Одни из невыполненных условий: введение абонплаты на газ и отопление.

В ближайшее время в Украине могут ввести абонентскую плату на отопление и воду. Данное нововведение прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня. Согласно закону в Украине для потребителей коммунальных услуг будет введено такое понятие как "плата за абонентское обслуживание". Как говорится в разъяснениях к закону, это сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и электроэнергии).