Комитет Рады определился с участью Данилюка

Проект постановления об увольнении министра финансов Украины Александра Данилюка поддержан комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Об этом заявил руководитель офиса экономического и финансового анализа Верховной Рады Виктор Мазярчук, сообщает "Минфин".

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По его словам, министр был приглашен на комитет, но представителей Минфина на заседании не было.

"Если бы присутствовал, думаю дискуссия была бы жаркая и возможно решение не приняли бы", - добавил Мазярчук.

Он отметил, что воздержались три человека. Единственным, кто публично отметил, что решение не правильное и нужно заслушать министра был Виктор Пинзенык.

Напомним, что Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше - 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.

Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.

При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.

6 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка с занимаемой должности.