Комитет Рады определился с участью Данилюка

Проект постановления об увольнении министра финансов Украины Александра Данилюка поддержан комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
Об этом заявил руководитель офиса экономического и финансового анализа Верховной Рады Виктор Мазярчук, сообщает "Минфин".
По его словам, министр был приглашен на комитет, но представителей Минфина на заседании не было.
"Если бы присутствовал, думаю дискуссия была бы жаркая и возможно решение не приняли бы", - добавил Мазярчук.
Он отметил, что воздержались три человека. Единственным, кто публично отметил, что решение не правильное и нужно заслушать министра был Виктор Пинзенык.
Напомним, что Данилюк активно выступает против повышения минимальной зарплаты в Украине. Подобные решения должны быть согласованы с Министерством финансов, поэтому без согласия министра повысить минималку в Украине нельзя. На днях Данилюк в интервью одному из изданий заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине - "популизм". В то же время действующий размер – 3723 грн – не покрывает даже самый необходимый набор товаров и услуг. Так, по данным Министерства соцполитики, фактический прожиточный минимум для взрослого украинца составляет более 4,2 тыс. грн. Сам министр при этом получает из бюджета значительно больше - 50 тыс. грн в месяц, согласно опубликованной НАЗК декларации.
Данилюк также был против повышения минималки с 1600 до 3200 грн. Тогда премьер был готов на увеличение зарплаты до 5 тыс. грн, однако министр финансов настаивал на 2,2 тыс. Зарплата в 3200 стала компромиссным вариантом.
Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон. Компании Данилюка активно функционировали все время, пока он строил карьеру государственного служащего. Например, в 2014 году его предприятие Rurik привлекло годовой кредит в размере более 450 тыс. фунтов для операционной деятельности. Согласно документам, это единственный доход компании за все годы ее существования.
При этом в декларации о доходах за 2014 год Данилюк не указывал информации о полученных из-за границы средствах, что является нарушением закона и поводом для люстрации.
6 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на увольнение Данилюка с занимаемой должности.
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