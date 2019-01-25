Как объяснить людям, что рост цен - это не всегда повышение сырьевых котировок, стоимости энергоносителей, всевозможных аренд и заработных плат, но и рост всевозможных издержек, которых можно было бы избежать!

Я уже писал о том, что с января этого года у импортеров сырья (ткани, трикотажные полотна, пряжи и пр.) возникли неожиданные проблемы. Правда, не только у нас в отрасли, как оказалось. Вместо борьбы с контрабандой начали создавать проблемы легальному бизнесу, пытаясь поднять стоимость закупаемого товара, заявленную в декларациях при растаможке.

Нам и так с каждым годом все труднее конкурировать с "тенью", а тут еще и все у всех просто встало. Кто не согласен уплатить в бюджет больше положенного - 100% досмотр и последующие судебные разбирательства. Кстати, в 99% случаев суд присылает мне однотипные решения: "Александру Соколовскому, группа компаний Текстиль-Контакт: признать решение о повышении таможенной стоимости неправомерным"!

Но при этом как снежный ком растут издержки - чтобы не платить за простой контейнера оформляем по завышенной стоимости, встречные проверки с поставщиками, суды и лабораторные испытания идут долго, а потом еще попробуй выбить свои деньги назад, даже имея судебное решение и выигранную апелляцию! В результате шума, поднятого представителями бизнеса, отраслевыми и бизнес ассоциациями, 22 января произошла встреча с руководством ДФСУ и их последующий брифинг. На встрече присутствовала Глава ассоциации Укрлегпром Татьяна Изовит, которая озвучила информацию о многочисленных обращениях в связи с поднятием таможенной стоимости от импортеров сырья для швейной и трикотажной отрасли.

При этом предприятия с этими поставщиками работают годами и десятилетиями, ни в каких таможенных нарушениях замечены не были и просят только одного - не задерживайте "скоропортящиеся" сезонные грузы и не заставляйте нас платить больше! Существует пост аудит. Проверяйте на здоровье, если есть сомнения, мы никуда не денемся, нас все знают, вот вам список от Укрлегпром - многие на рынке с 90-х годов и все дорожат репутацией не меньше, чем капиталом!

А фокус проверок сместите на известных всем минимизаторов и фирмы-однодневки. В итоге получены обещания, что до 28-29 января руководители таможенного направления ДФС разберутся в ситуации, примут взвешенные решения, направленные на усиление борьбы с черным и серым импортом, а не с теми, кто работает "в белую" и наполняет бюджет. А эту борьбу мы будем только поддерживать. Также обещано, что будет принято решение о возврате к подписанному еще в 2014 г. Меморандуму про сотрудничество между ДФС и Укрлегпромом, который способствовал детенизации рынка и давал возможность стабильной работы предприятиям с положительной таможенной репутацией! Ждем с нетерпением следующей недели.

Буду информировать...

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