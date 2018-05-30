Когда в Украине решат судьбу евроавто: озвучено решение

На сегодняшний день Верховная Рада Украины имеет реальные рычаги для решения проблемы легализации ввезенных в Украину авто на еврономерах и уже сейчас можно сказать, когда в этом вопросе будет поставлена окончательная точка.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATELзаявила народный депутат Украины, член "Блока Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Депутат отметила, что на данный момент в парламенте нет окончательного законопроекта, легализируещего ввоз авто на еврономерах, однако несколько законопроектов находятся на стадии обсуждения.

"Сейчас крайне сложно делать окончательные прогнозы, так как на сегодняшний день в парламенте нет финального законопроекта. Естественно возникает вопрос о том, почему мы сами его не подаем. Мы прошли все этапы обсуждения и на сегодняшний день прошли через абсолютно разные варианты поиска путей решения данной проблемы", - заявила Южанина, отметив при этом, что в ходе поисков парламентарии вышли на понимание того, что нужно предложить абсолютно новую шкалу акцизного налога.

"Как ни странно, но только сейчас мы вышли на понимание того, что нужно предложить абсолютно новую шкалу акцизного налога для того, чтобы не разово решить эту проблему, а решить ее в целом. Опять-таки, не забывайте, что данная проблема должна быть решена для всех, а не только для тех, кто уже ввез или только собирается ввезти на территорию Украины иностранный автомобиль", - заявила депутат, подчеркнув, что в первую очередь должна быть решена проблема высокой шкалы и высоких ставок акцизного налога. "Это проблема высокой шкалы и высоких ставок акцизного налога. В этой ситуации нам нужно думать о том, как защищать свой рынок, причем не только автомобильный, а весь рынок в целом", - заявила депутат, подчеркнув, что новая шкала акциза будет касаться абсолютно всех иностранных автомобилей, ввозимых на территорию Украины.

"Если говорить о цифрах и о том, как изменение акциза повлияет на стоимость авто, то тут нужно понимать, что акциз будет зависеть от объема двигателя и от года выпуска автомобиля. Эти коэффициенты будут влиять на размер акцизного налога, но предположительно это будет ставка не выше, чем в Европе. Если это автомобиль до 2010 года выпуска и среднего сегмента около 200 куб. см, то акциз будет около 800 евро", - заявила Южанина, отметив при этом, что таким образом, мы абсолютно смело может говорить об удешевлении авто.

"Относительно тех автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины будет прописано время, то есть им дадут несколько месяцев для того, чтобы они успели пройти регистрацию. На протяжении этих нескольких месяцев к ним не будут применяться никакие штрафные санкции и ограничительные меры, которые будут прописаны в законопроекте", - отметила депутат, напомнив при этом, что большинство населения Украины категорически против предоставления владельцам авто на еврономерах каких бы то ни было льгот.

"Мы прекрасно понимаем, что большинство населения Украины категорически против предоставления владельцам авто на еврономерах каких бы то ни быль льгот, поэтому у этих граждан есть только один вариант выхода из ситуации - регистрация", - сказала Южанина, отметив, что регистрация будет обязательна абсолютно для всех.

"Для тех, кто въехал с нарушениями украинского законодательства будет выделено время, в течение которого к ним не будут применяться штрафные санкции. Что касается временных прогнозов, то я сомневаюсь, что этот законопроект будет принят до конца этой сессии. Этот вопрос уже настолько заполитизирован, что им пытаются заниматься все, кому не лень. Но по сути комплексно решить задачу пока еще никто не смог. Этих законопроектов уже очень много, их около десятка, но ни один не решает проблему. Я думаю, что точка в вопросе авто на еврономерах будет поставлена до конца этого года", - заявила депутат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект законаотносительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.