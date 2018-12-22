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МирСпорт

/Блоги - Банки и финансы

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Когда Россия пойдет ко дну - нам лучше быть подальше

2.7т

Если просто коротко пробежаться по финансовым новостям, то интересная картинка получается.

Из мелочей складывается интересный вывод. Итак, по отношению к доллару гривня продолжает укрепляться. За неделю на 40 коппек. МВФ дал кредит, но процесс начался еще до решения.

Новости
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Теперь смотрим на соседей (это важно). У них доллар наоборот дорожает (доллары у нас одинаковые - просто дешевеет рубль). Ну и нефть падает в качестве бонуса. А еще четыре года назад любой обвал рубля или кризис в экономике России ОБЯЗАТЕЛЬНО был по нам, по нашей экономике и нашему курсу гривни.

Все это прекрасно помнят и видели не раз. Получается, мы постепенно отцепились от них экономически. За четыре года прошли путь больше, чем за двадцать от этого. И это хорошо - когда тот корабль пойдет ко дну - лучше быть подальше.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Таки так,"процветание и отрыв " идут полным ходом прямо к обрыву....миллионы заробитчан тому подтверждение,верным шляхом идёте скакуны...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бежать надо из этой разваливающейся России. Куда? Естественно в процветающую и развивающуюся Украину!
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Doc I
Doc I
Рашка входит в 90е. И это не опасное для Украины время - достаточно просто ввести для русских визы и укрепить границу
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