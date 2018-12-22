Если просто коротко пробежаться по финансовым новостям, то интересная картинка получается.

Из мелочей складывается интересный вывод. Итак, по отношению к доллару гривня продолжает укрепляться. За неделю на 40 коппек. МВФ дал кредит, но процесс начался еще до решения.

Теперь смотрим на соседей (это важно). У них доллар наоборот дорожает (доллары у нас одинаковые - просто дешевеет рубль). Ну и нефть падает в качестве бонуса. А еще четыре года назад любой обвал рубля или кризис в экономике России ОБЯЗАТЕЛЬНО был по нам, по нашей экономике и нашему курсу гривни.

Все это прекрасно помнят и видели не раз. Получается, мы постепенно отцепились от них экономически. За четыре года прошли путь больше, чем за двадцать от этого. И это хорошо - когда тот корабль пойдет ко дну - лучше быть подальше.