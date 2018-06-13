Киевские пенсионеры могут получить надбавку: детали

Киевские пенсионеры имеют право на получение надбавки из городского бюджета за вклад, сделанный в развитие инфраструктуры города.

Об этом в своем блоге написал политолог, журналист-международник Виктор Каспрук, акцентируя внимание на том, что все, что мы сейчас видим в столице Украины, во многом создано старшими поколениями.

"Почему бы для пенсионеров, родившихся и постоянно проживающих в Киеве и имеющих небольшие пенсии, не установить существенную прибавку к пенсии и скидку на квартплату из городского и государственного бюджета?" - отметил эксперт.

"Это важно сделать именно потому, что киевский уровень расходов на жизнь намного выше, чем в других областях Украины... Однако несмотря на инфляционные процессы и резкое увеличение в разы уровня цен на коммунальные услуги, пенсии киевлян не только не индексируются, но и не увеличиваются для тех, чей уровень жизни оказался ниже "социальной ватерлинии"...на такую пенсию прожить практически невозможно", - отметил эксперт.

"Помочь киевским пенсионерам выжить в современных сверхсложных социальных и экономических условиях в Украине можно, введя систему стабильного увеличения пенсионных выплат в Киеве с помощью внедрения различных надбавок. Но при этом пенсия киевлянина не может быть меньше минимальной зарплаты, поскольку пенсионер тоже требует минимальных средств на питание, не говоря уже о лекарствах и хоть какой-то одежде", - отметил эксперт.

"Малоимущие пенсионеры, которые родились и всю жизнь проживали в Киеве, или прожили в столице последние 20 лет, должны получать весомую киевскую надбавку, чтобы их пенсии хоть немного могли приблизиться к реальному, а не к официально провозглашенному прожиточному минимуму", - подчеркнул эксперт.

"Киевская надбавка должна покрывать ту разницу, которую на сегодня составляет минимальная столичная потребительская корзина для рядового пенсионера, и то, что ему выплачивается "щедрой" рукой тех, кто держит власть в Украине", - отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинские пенсионеры с 1 июля получат прибавку от 1 до более 600 грн. Плановая индексация по оценкам экспертов коснется примерно миллиона человек и большую часть пенсионеров не затронет. Те, кто уже получает больше 1435 грн, кто не заработал стаж сверх нормы и надбавки, останутся со "старыми" выплатами.