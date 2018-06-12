Каждый третий украинец предпочитает хранить деньги под подушкой

Национальный банк Украины констатирует, что 37% взрослого населения Украины не имеют ни одного открытого банковского счета.

Такую информацию обнародовал глава НБУ Яков Смолий, отметив, что в 2011 году среди взрослого населения Украины 41% жителей имели хотя бы один банковский счет. Об этом сообщает Finclub.

"За шесть лет, то есть к 2017 году этот показатель вырос и составлял уже 63%", - сказал Смолий.

Он отметил, что этот показатель недостаточный, так как 37% взрослого населения не имеют счетов в финучреждениях.

В качестве примера он привел показатели таких стран как Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерланды (100%), Дания (100%), где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения.

"Финансовая инклюзия – это путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификацию финансовой системы", - подчеркнул Смолий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в 2017 году доходы населения Украины составили 2475,8 млрд грн, расходы - 2544,8 млрд грн, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 млрд грн. В 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Имеющийся доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, вырос на 21,3%.