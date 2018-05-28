Какую пенсию получают экс-президенты: министр соцполитики приоткрыл тайну

В Украине отсутствует специальная пенсия для бывших президентов государства, поэтому этот вопрос нужно решить на законодательном уровне и ввести пожизненное денежное содержание для экс-гарантов.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас с Леонидом Макарович (Кравчуком. – Ред.) был разговор перед принятием закон о пенсионном обеспечении. Он обратил мое внимание, что ни одним законодательным актом непредвиденно пенсионное обеспечение бывших президентов. И это неправильно", - считает министр.

При этом размеры пенсий бывших хозяев Банковой Рева называть не стал, но отметил, что все они (за исключением Виктора Януковича. – Ред.) получают пенсию как экс-нардепы.

"Поэтому на сегодняшний день бывшие президенты, а они все были нардепами, они получают пенсию как народный депутат, но не как президент. Я считаю, что по-хорошему, это нужно пересмотреть. Мы должны определить размер пожизненного денежного содержания президента. Это даже не должна быть пенсия. Если мы цивилизованная страна, то это нужно сделать", - подчеркнул чиновник.

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По его словам, размер данной выплаты должен быть привязан к текущему прожиточному минимуму.

"Все зависит от того, какой будет принят закон. Пожизненного денежное содержание должно базироваться на определенных размерах прожиточного минимума. Оно должно быть сопоставимым действующим социальным нормативам", - добавил Рева.

Полную версию интервью с Андреем Ревой смотрите в программе "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" 29 мая в 18:00 на ObozTV.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, пенсионная реформа в Украине только начинается. Уже в следующем году в Украине могут ввести вторую пенсию и дополнительный взнос на нее.