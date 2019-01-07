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Какие банки в Украине под угрозой: назван список 

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В Украине самые надежные банки – с иностранным капиталом, заявляют в Национальном банке. Правда, при этом добавляют, что речь идет о западном капитале, а вот российские наоборот – под угрозой закрытия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).

Список проблемных банков (в случае кризиса):

  • "Укрэксимбанк"

  • "Мегабанк"

  • "Кредит-Днепр"

  • "Банк инвестиций и сбережений"

  • "Проминвестбанк"

Банки в Украине

Банки в Украине

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Из "серого" списка удалось выбраться ПУМБу, Универсал Банку, банку "Восток" и Сбербанку. Практически выполнили норму "Южный", "Альфа-Банк" и "Ощадбанк". Стоит при этом отметить, что при базовом сценарии часть банков в докапитализации не нуждались, но при этом должны были нарастить капитал на случай финансового кризиса. Среди "проблемных" также банк "Кредит Днепр", последний лидирует и по количеству нарушенных нормативов.

Результаты тестирования:

  • 13 банков должны увеличить свой капитал;

  • ситуация в банках с российским госкапиталом будет ухудшаться;

  • если будет кризис, пострадают все, кроме банков с иностранным капиталом;

  • в целом ситуация в банковской системе стабильная, а НБУ результатами доволен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен.

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
банкбанковская карта
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