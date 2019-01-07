Какие банки в Украине под угрозой: назван список 

В Украине самые надежные банки – с иностранным капиталом, заявляют в Национальном банке. Правда, при этом добавляют, что речь идет о западном капитале, а вот российские наоборот – под угрозой закрытия.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).
Список проблемных банков (в случае кризиса):
"Укрэксимбанк"
"Мегабанк"
"Кредит-Днепр"
"Банк инвестиций и сбережений"
"Проминвестбанк"
Банки в Украине
Из "серого" списка удалось выбраться ПУМБу, Универсал Банку, банку "Восток" и Сбербанку. Практически выполнили норму "Южный", "Альфа-Банк" и "Ощадбанк". Стоит при этом отметить, что при базовом сценарии часть банков в докапитализации не нуждались, но при этом должны были нарастить капитал на случай финансового кризиса. Среди "проблемных" также банк "Кредит Днепр", последний лидирует и по количеству нарушенных нормативов.
Результаты тестирования:
13 банков должны увеличить свой капитал;
ситуация в банках с российским госкапиталом будет ухудшаться;
если будет кризис, пострадают все, кроме банков с иностранным капиталом;
в целом ситуация в банковской системе стабильная, а НБУ результатами доволен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен.
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