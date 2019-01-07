Какие банки в Украине под угрозой: назван список 

В Украине самые надежные банки – с иностранным капиталом, заявляют в Национальном банке. Правда, при этом добавляют, что речь идет о западном капитале, а вот российские наоборот – под угрозой закрытия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).

Список проблемных банков (в случае кризиса):

"Укрэксимбанк"

"Мегабанк"

"Кредит-Днепр"

"Банк инвестиций и сбережений"

"Проминвестбанк"

Банки в Украине

Из "серого" списка удалось выбраться ПУМБу, Универсал Банку, банку "Восток" и Сбербанку. Практически выполнили норму "Южный", "Альфа-Банк" и "Ощадбанк". Стоит при этом отметить, что при базовом сценарии часть банков в докапитализации не нуждались, но при этом должны были нарастить капитал на случай финансового кризиса. Среди "проблемных" также банк "Кредит Днепр", последний лидирует и по количеству нарушенных нормативов.

Результаты тестирования:

13 банков должны увеличить свой капитал;

ситуация в банках с российским госкапиталом будет ухудшаться;

если будет кризис, пострадают все, кроме банков с иностранным капиталом;

в целом ситуация в банковской системе стабильная, а НБУ результатами доволен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен.