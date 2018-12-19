Как повысить доверие покупателей к вашему сайту

Утечка данных и частые случаи кибермошенничества подкинули онлайн-предпринимателям новые проблемы. Теперь мало найти клиента и привести его на сайт. Важно еще и убедить человека, что на этом сайте безопасно тратить деньги и оставлять платежную информацию. Как с этой задачей помогают справиться платежные сервисы, — рассказывают специалисты платежного агрегатора Interkassa.

Предлагайте разные методы оплаты

Широкий набор платежных инструментов – это не только плюсы в копилку качественного сервиса. Это еще и способ работы с опасениями клиентов. Например, человек заходит на сайт, где он раньше не покупал. Каким в реальности будет товар – неизвестно. А тут еще и оплатить можно только одним способом, с которым человек не сталкивался. Решиться на покупку в такой ситуации сложнее, и потенциальный клиент бросает товар в корзине.

Другое дело, когда есть разнообразие. Это сразу повышает шансы, что клиент найдет для себя проверенный способ оплаты и завершит заказ.

Interkassa предлагает более 70 методов оплаты, среди них — практически все методы, которые чаще всего используют в Украине, странах Европы и СНГ. Наши менеджеры помогают подобрать оптимальный набор платежных инструментов, исходя из задач, планов и потребностей бизнеса.

Объясняйте, как вы защищаете платежные данные клиентов от мошенников

Частые случаи фрода как в сети, так и в офлайне, говорят о том, что люди мало понимают, как работает система защиты данных и на какую информацию обычно охотятся мошенники.

Все, кто работают в сфере электронной коммерции и принимают платежи банковскими картами на своем сайте, должны проходить сертификацию по стандарту PCI DSS. Это международный стандарт безопасности данных в индустрии платежных карт. Мерчанты, которые работают с Interkassa, могут быть уверены в надежности платежных операций на своем сайте. Наша система регулярно проходит проверку на соответствие требованиям PCI DSS. Сейчас у нас самый высокий уровень сертификации – первый.

Также для дополнительного уровня защиты мы используем протоколы 3D Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode). Это значит, что когда человек что-то покупает онлайн, ему нужно дополнительно подтвердить свою личность с помощью уникального одноразового пароля. Это снижает шансы мошенников легко расплатиться украденной банковской картой.

Также на пути мошенников стоит наша система AntiFraud. Она проверяет все транзакции по 150+ триггерам и быстро определяет рисковые операции.

Давайте полную информацию о себе и продукте на сайте

Чем больше вопросов вызывает сайт – тем меньше желания что-то там купить. В Interkassa перед началом работы с мерчантом мы проверяем, готов ли его сайт к приему клиентов. Помимо прочего, в наши требования вынесен обязательный информационный минимум.

Вот некоторые пункты, по которым мы проводим аудит:

1) Не противоречат ли товары и услуги законодательству;

2) Есть ли полное название компании, юридический и фактический адреса, телефон, другие способы связи;

3) Может ли клиент ознакомиться с договором публичной оферты;

4) Насколько подробно описаны товары/услуги, дают ли они клиенту представление, что он покупает.

Полный перечень рекомендаций есть у нас на сайте. Можете использовать его как чеклист для самостоятельной проверки своего ресурса.

Удобный и надежный процесс оплаты, качественный контент, минимальный набор инструментов для защиты данных – это те простые способы вырастить клиентское доверие, которые доступны каждому уже сейчас.