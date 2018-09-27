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МирСпорт

Как будет дорожать доллар в Украине: прогноз до конца года

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В Украине курс доллара к концу 2018 года составит 29,3 грн/$. В ближайшее время на валюту может повлиять снижение цен на мировых сырьевых рынках.

Такой прогноз опубликован в обнародованном Министерство экономразвития и торговли (МЭРТ), говорится в материале OBOZREVATEL. В ближайшее время на ситуацию с валютой продолжит влиять МВФ. Выплаты по внешним долгам остаются существенными и без поддержки кредиторов справиться с ними будет крайне сложно.

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В то же время в оценках консенсус-прогноза МЭРТ говорится, что только в следующем году стоимость черных металлов на мировых рынках снизится на 1,6%, руда подешевеет на 4,2%. Вместе с тем могут снизиться и экспортные выручки Украины, что также будет давить на курс гривни.

Эксперты, которые участвовали в подготовке прогноза МЭРТ, достаточно пессимистично оценили перспективы украинской гривни. На конец этого года – 29,6 грн/$. Хотя большинство опрошенных OBOZREVATEL аналитиков предполагает, что национальная валюта к декабрю 2018-го опустится всего лишь до 29 грн/$. В следующем году в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м - до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).

OBOZREVATEL также подробно писал о том, что будет с курсом доллара в Украине без транша МВФ. В НБУ уверены: при стабильных условиях резкой девальвации в этом году не будет.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
долларкурс валют
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