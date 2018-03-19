Изменит ли правила игры Нацбюро финбезопасности

Рабочей группой, сформированной в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, завершена работа над текстом законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.

Глава парламентского комитета Нина Южанина в статье для "Нового времени" отмечает, что разработка законопроекта была осуществлена по поручению президента Украины на основании решения Национального Совета реформ.

Означает ли введение Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) ликвидацию налоговой милиции?

Да, по логике и по закону создание Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) означает, что время существования налоговой милиции подходит к концу.

Если помните, еще в рамках закона № 1797 от 21.12.2016 года ликвидация налоговой милиции была связана с образованием в Украине нового органа по расследованию финансовых преступлений. Кстати, министр финансов А. Данилюк уже почти два года назад отрапортовал, что он ликвидировал налоговую милицию в Украине.

Вместе с тем, в день основания НБФБ налоговая милиция исчезнет. Для ее ликвидации необходимо провести определенные процедуры, которые требуют времени. Например: закончить все начатые налоговой милицией уголовные производства, уволить работников, передать имущество, решить множество других юридических, административных и хозяйственных вопросов.

Все эти ликвидационные процедуры полностью относятся к полномочиям правительства, в частности министерства финансов, как государственного органа, направляющего и координирующего деятельность налоговой милиции. В законопроекте о НБФБ только указано, что все уголовные производства начатые налоговой милицией, должны ею быть и завершены.

С принятием этого закона увеличится давление на бизнес и будет меньше проверяющих органов? Или это будет еще один карательный орган?

НБФБ предлагается создать, как единственный орган, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, прямо или косвенно наносящим ущерб публичным финансам. То есть он создается для борьбы с теми, кто разворовывает бюджетные средства:

прямо из бюджета,

из-за неуплаты налогов,

или любым другим способом,

кто строит преступные финансовые схемы,

и искажает конкурентную среду,

с теми, кто несет реальную угрозу финансовой безопасности государства.

Давление на бизнес уменьшится хотя бы потому, что предусмотренные законопроектом нормы не позволят возбуждать уголовные производства в случаях, когда отсутствуют доказательства фактического нанесения государству значительного ущерба, или такие убытки вовремя возмещены. Невозможным будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений о неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции) или государственных аудиторов. Такой подход закреплен в законопроекте внесением соответствующих изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы (абз.4 изменений в статью 214 УПК).

Что касается количества контролирующих органов, то больше их не станет – с созданием НБФБ существование налоговой милиции станет незаконным и нецелесообразным. Надеемся, что правительство вовремя выполнит все процедуры по ее ликвидации, а добросовестные и честные специалисты, которые пройдут жесткий конкурсный отбор и обучение новым методам работы, будут приняты на службу в НБФБ.

Заключительными положениями вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс, о передаче в компетенцию НБФБ всех преступлений в сфере публичных финансов и запрета всем правоохранительным органам выходить за пределы своих полномочий. Это означает, что в связи с расследованием экономических преступлений предприниматели будут иметь дело только с одним НБФБ.

Зачем создавать НБФБ?

Создание НБФБ, как отдельного независимого органа именно с такими функциями и полномочиями обоснованно тем, что:

функционирование налоговой милиции в составе ДФС Украины сожалению позволяет использовать ее для давления на бизнес. Кроме того, по европейской практике государственный орган, администрирующий уплату налогов, не должен иметь правоохранительных функций, именно потому что это несет высокие коррупционные риски;

в Украине назрела необходимость объединения в едином правоохранительном органе функции противодействия преступлениям, как в сфере наполнения бюджета, так и в сфере расходования бюджетных средств, использования и сохранения государственного имущества и других вопросов финансовой безопасности государства, сегодня распыленых между различными правоохранительными органами;

правоохранительный орган созданный для противодействия преступлениям в бюджетной сфере, должен быть максимально независимым от всех государственных органов, по своему функционалу являющихся распорядителями бюджетных средств. Учитывая уровень коррупции в Украине мы считаем, что НБФБ не может быть подчинен ни КМУ, ни каком-либо центральному органу исполнительной власти.

Как это отразится на бизнесе?

По замыслу авторов законопроекта и в соответствии с задачей, поставленной Президентом Украины, НБФБ должен сконцентрировать свое внимание на системных преступлениях в сфере публичных финансов, несущих существенную угрозу государству. Принцип работы НБФБ, закрепленный нормами законопроекта, предусматривает противодействие преступлениям в бюджетной сфере не путем преследования отдельных субъектов хозяйствования, как это делается сегодня налоговой милицией, а через:

выявление системных негативных явлений и процессов в экономике,

раскрытие механизмов их возникновения и функционирования,

сбора доказательств и фактов относительно преступных схем, на которых они собираются,

выявления их реальных фигурантов,

а уже потом, на основании глубоких аналитических исследований, возбуждение уголовных производств в отношении конкретных лиц участников таких преступных схем.

Такой порядок работы нового органа прямо закреплен нормами нашего законопроекта. Внедрение таких норм, по нашим намерениями, должно привести к прекращению необоснованного преследования добросовестных субъектов хозяйствования и одновременно сделать неотвратимым наказание тех, чьи полезные намерения и действия несут угрозу финансовой безопасности государства. Законопроект содержит нормы, которые позволят не возбуждать уголовное производство в отношении тех, кто ошибся, но исправил свою ошибку, возместив государству нанесенный ущерб и заплатил предусмотренные законом штрафы и финансовые санкции.

Думаю, что такой подход окажет положительное влияние на бизнес. Но должна отметить, что несмотря на наши добрые намерения и профессионально выписанные нормы, от тех, кто будет их воплощать в жизнь, будет зависеть, насколько положительно их внедрение отразится на бизнесе.