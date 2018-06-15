Из-за России в Украине стало на одну платежную систему меньше

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является финансовая компания "ОМП-2013", за сотрудничество с запрещенной в Украине российской платежной системой.

Согласно сообщению на сайте НБУ, соответствующие решения были приняты правлением Национального банка Украины и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины.

"Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что несет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

НБУ сообщил, что предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции.

При этом TYME уверяла Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений. "В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы", - говорится в сообщении.

НБУ отметил, что TYME должна прекратить предоставление услуг по переводам до 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Электронную платежную систему WebMoney внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры попала компания WM Transfer Ltd.