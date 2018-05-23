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Из-за одного документа Украина теряет миллиарды гривен: озвучена проблема

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Украина несет серьезные убытки в связи с тем, что парламент отказывается ратифицировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.

С таким заявлением выступил Министр финансов Украины Александр Данилюк, отметив при этом, что в сложившейся ситуации Украина теряет миллиарды гривен. Об этом сообщает Finclub.

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"К сожалению, главное соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром до сих пор Верховная Рада не ратифицировала. Ищутся технические поводы, какие-то зацепки, чтобы этого не сделать. Страна теряет миллиарды", — сказал Данилюк.

Глава Минфина попросил правительство обратиться к парламенту с тем, чтобы завершить этот процесс в ближайшее время.

"Когда это будет сделано, тогда больше налогов будет платиться в Украине, то есть там, где зарабатываются деньги", — добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта Европейского Союза по схеме "золотых виз".

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Тема
налоговая реформа
Место
Украина
Объекты
Украинаналоги
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