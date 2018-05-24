Из-за газа и доллара в Украине рост цен превзойдет все ожидания - экономист

В ближайшее время в Украине ожидается повышение цен на все импортные товары.

Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отметив при этом, что рост цен на газ и электроэнергию, а также запланированная девальвация национальной валюты до показателя 30,1 грн за доллар США неизбежно приведут к росту инфляции. Об этом сообщает Finance.

Новак отметил, что инфляция будет гораздо выше запланированного уровня.

"Правительство заложило уровень инфляции на уровне 9% в этом году. Но уже сейчас динамика демонстрирует, что этот показатель будет значительно больше. По результатам первого квартала у нас есть рост цен на промышленные товары на 6,5%, а рост потребительских цен на 4,5%. У нас есть большое количество импортных ресурсов, поэтому инфляция будет исчисляться двузначной цифрой. Думаю, она будет на уровне предыдущего года –14-15%", – подчеркнул Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины утвердил и внес в Верховную Раду бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 16 мая под №8357. Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию — 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны — 30,5 грн/$.