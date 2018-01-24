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Гривня установила новый исторический антирекорд: опубликован курс валют в Украине

11.9тЧитать новость на украинском

Гривня установила новый исторический антирекорд по отношении к евро. Валюта подорожала на одну копейку, теперь курс составляет 35,35 грн за евро.

Национальный банк Украины обнародовал новый курс валют на 24 января.

Доллар в то же время подешевел на 1 копейку и его курс составляет 28,86 грн. Исторический антирекорд по отношению к доллару гривня установила почти три года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее появился исчерпывающий прогноз по курсу валют в Украине.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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