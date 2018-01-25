Гривня побила новый исторический антирекорд: Нацбанк обнародовал курс валют

Евро установил новый рекорд относительно гривни в четверг, 25 января. Он подорожал на 30 копеек и теперь курс евро составляет 35,65 грн.

Данные обнародовал Национальный банк Украины.

Доллар США остался на уровне 28,86 грн. Исторический антирекорд по отношению к доллару гривня установила почти три года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн.

По прогнозам правительства, обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Как сообщал "Обозреватель", Нацбанк официально объяснил ситуацию и дал прогноз по курсу гривни.