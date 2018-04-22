Госдеп потребовал поднять цену на газ в Украине до уровня Европы

Государственный департамент США призвал власти Украины более интенсивно проводить реформы, создать Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ до уровня стран Европы.

Как сообщила в своем Twitterпресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан.

"Действующий секретарь Салливан призвал Украину удвоить усилия по реформам и придерживаться программ МВФ путем принятия законодательства для создания действительно независимого Антикоррупционного суда, а также повысить тарифы на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", - говорится в сообщении.

По словам спикера Госдепа, Салливан подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом военной агрессии со стороны РФ.

Нойерт также подчеркнула, что Салливан и глава МИД Украины Павел Климкин призвали Москву начать выполнять Минские соглашения и прекратить оккупацию Крыма.

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