Где и как покупать доллары в Украине: новые правила

На сегодняшний день в Украине действуют новые правила покупки иностранной валюты, согласно которым банки не передают информацию о сделке в Налоговую службу Украины, даже если сумма покупки валюты превышает 150 тысяч гривен.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе одного из столичных банков.

Паспорт нужен при покупке долларов на сумму от 150 тысяч гривен

Как отметили в банке, на данный момент допускается покупка валюты без предоставления паспорта гражданина Украины, однако это возможно только в том случае, если сумма покупки не превышает 150 тысяч гривен.

Крупную сумму долларов заказать нельзя

В банке отметили, что если речь идет о покупке крупной суммы иностранной валюты, то необходимо узнать в каком отделении есть в наличии необходимая сумма, так как практика заказа необходимой суммы на данный момент не применяется.

"Клиент может обратиться в отделение банка, купить имеющуюся в банке сумму в иностранной валюте и если эта сумма недостаточна, выяснить в каком отделении банка еще можно купить недостающие доллары. Однако, заказать необходимую сумму для покупки нельзя, такой практики на данный момент нет", - отметили в банке.

Покупать доллары лучше в банках, а не в обменниках

На сегодняшний день в Украине действует большое количество нелегальных обменных пунктов, поэтому украинцам настоятельно рекомендуют совершать валютообменные операции исключительно в отделениях банков, и по возможности не пользоваться услугами уличных обменных пунктов. "Безусловно, лучше воспользоваться услугами банков, так как это гораздо надежнее", - отметили в банке, подчеркнув, что многие обменики работают нелегально и риск приобрести фальшивую валюту там гораздо выше, чем в отделении банка.

Банк не передает информацию о покупке в налоговую

Согласно новым правилам, даже при покупке долларов на сумму свыше 150 тысяч гривен банк не передает информацию о покупке в налоговую. "При покупке абсолютно любой суммы банк не передает информацию о покупке в налоговую. Паспорт гражданина Украины нужен исключительно для идентификации клиента".

Заемщики могут выбирать банк

В банке также отметили, что теперь клиенты-заемщики могут самостоятельно выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты. "Раньше покупать иновалюту можно было только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Теперь же клиент сам может покупать валюту и через другие банки по своему выбору. Единственное условие – нужно открыть счет в иностранной валюте в этом банке", - отметили в банке.

Упрощен возврат инвестиций

Также в банке отметили, что теперь упрощен возврат инвестиций и доходов для иностранных инвесторов, нерезидентам разрешили покупать и репатриировать деньги в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов. Кроме того, теперь банкам не нужно ждать верификации с помощью специальной системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, чтобы проводить взаимные расчеты по операциям с валютой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что действующие правила регулирования валютных платежей устарели и не соответствуют европейским нормам. Чтобы исправить ситуацию, Нацбанк подготовил проект закона "О валюте", который на днях приняли в первом чтении. С одной стороны, документ упростит работу экспортеров и доступ к валюте для простых украинцев, но в то же время может сократить поступления долларов.