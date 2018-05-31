Финансисты опубликовали рейтинг лучших криптовалют

Финансовое рейтинговое агентство Weiss Ratings опубликовало рейтинг 93 криптовалют. Лучший показатель получили три криптовалюты — Cardano, EOS и Decred.

Об этом сообщает AIN.ua.

Компания оценивала криптовалюты по двум критериям: технология и распространение, а также соотношение риск/прибыль. Исследователи утверждают, что результаты был получен благодаря сложному алгоритму, а не среднему арифметическому этих критерий.

Weiss Ratings присвоила криптовалютам оценки от A до E, где A — наивысшая, а E — самая низкая. Оценку A не получил ни один участник рейтинга. Лучший показатель, оценку B, получили три криптовалюты — Cardano, EOS и Decred. Далее в рейтинге расположились валюты с оценкой B-. В эту категорию попал биткоин, Ethereum, Ripple, Stellar, TRON.

Вот как выглядят показатели криптовалют с капитализацией в $5 млрд и выше:

А так — список худших криптовалют рейтинга, капитализация которых превышает $100 миллионов:

Ранее сообщал, что украинская криптовалюта Karbo показала рост относительно Bitcoinна 43%.