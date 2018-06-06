Еврономера в Украине: в Раде разработали налог "на старость"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" Роберт Горват, сообщает УНИАН.

"Ограничивать экостандартами ввоз автомобилей – это временный метод. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за "старость". Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить", - сказал депутат.

Горват отметил, что если законопроект не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), которым до 31 декабря 2018 года установлены льготные ставки акциза на импортные б/у автомобили.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.