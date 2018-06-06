УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Еврономера в Украине: в Раде разработали налог "на старость"

1.7тЧитать новость на украинском

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил законопроект, направленный на урегулирование ситуации с правилами ввоза в страну б/у автомобилей.

Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" Роберт Горват, сообщает УНИАН.

Новости
Украинцам на еврономерах осталось недолго: когда примут решение

"Ограничивать экостандартами ввоз автомобилей – это временный метод. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за "старость". Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить", - сказал депутат.

Горват отметил, что если законопроект не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), которым до 31 декабря 2018 года установлены льготные ставки акциза на импортные б/у автомобили.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объекты
еврономераналоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги