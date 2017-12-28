"Это нужно знать": сеть поразила притча про биткоины

В сети набирает популярность притча о биткоине, которая объясняет, почему самая популярная криптовалюта может оказаться пузырем.

Соответствующий текст в Facebook опубликовал блогер Виктор Ольхов.

"Лучшее, что я прочитал о биткоинах. Это все, что вам нужно знать о них", – пишет он.

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Далее публикуем полный текст притчи

"Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них крыс по 10 долларов. Сельские жители, видя, как много крыс в подвалах, забросили свои участки и принялись ловить крыс. Торговец накупил тысячи крыс по 10 долларов, но количество крыс стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой крысы до 20 долларов. И люди снова принялись ловить крыс. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало, и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам, и он оставил вместо себя помощника.

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Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: "Посмотрите на все эти клетки с тысячами крыс, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!".

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех крыс на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им горы крыс".

Данная публикация пришлась по душе пользователям сети.

"Гениально", – пишет Nazar Goy.

"Хорошее разъяснение", – отметил Рома Коваленко.

"Логично, поэтому в это и не лезу", – резюмировал Сергей Гущенко.

Напомним, что биткоин по объему денежной массы уже превзошел российский рубль, английский фунт, а также южнокорейский вон и стал шестой валютой мира по капитализации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в НБУ рассказал о статусе биткоина в Украине.