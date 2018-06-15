Эстония даст на развитие Украины сотни тысяч евро: кто получит деньги

Эстония выделит международным организациям 660 тыс. евро, предназначенных для помощи Украине.

В частности МИД Эстонии выделит 60 тыс. евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине. Об этом пишет Рostimees.

200 тыс. евро МИД выделит Международному комитету Красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

200 тыс. евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине.

200 тыс евро будут выделены детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Напоминаем, что Эстония за время российской агрессии предоставила Украине помощь более чем на 10 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Украина из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе потеряла $100 млрд. Об этом рассказал старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд. По его данным, после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в свыше $1,8 млрд. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях - от $1,7 до $1,9 млрд.