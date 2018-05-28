Что будет с курсом доллара в Украине: аналитик озвучил прогноз

Ожидание хорошего урожая и рост цен на продукцию украинской металлургии создают предпосылки для стабильного курса гривни. Курс будет колебаться в пределах 25-26 грн/$.

Об этом в эфире ObozTV заявил финансовый аналитик Виталий Шапран.

"Я думаю, что нас ждет плавное колебание в коридоре 25-26 гривень за доллар, будет тенденция к ревальвации, но я не ожидаю существенного укрепления гривни именно из-за того, что Национальному банку нужно формировать чистые золотовалютные резервы. У нас не решен вопрос со следующим траншем МВФ, поэтому вопрос объемов собственных золотовалютных резервов будет актуальным", - отметил он.

Если будет позитивное решение МВФ, то ревальвация может быть более глубокой, считает эксперт.

"Для этого есть объективные экономические факторы. Это и ожидания хорошего урожая, и хорошие цены на зерновые на мировых рынках, и рост цен на продукцию украинских металлургов. 26 (гривень за доллар. - Ред) - вполне реальная отметка. Она уже достигнута на "черном рынке". Может быть и меньше", - убежден Шапран.

При этом негативное решение МВФ по выделению транша может остановить ревальвацию.

"У нас есть определенный дефицит платежного баланса и его нужно чем-то закрывать. Тратить на это небольшие собственные золотовалютные резервы Нацбанк не будет. Поэтому нужен заем, нужен новый транш. Резервов хватит, но мы не для того их собирали, чтобы потратить за год. Поэтому ситуация будет зависеть от решения МВФ", - подчеркнул он.

Также эксперт прокомментировал и прогнозы правительства по росту ВВП на ближайшие годы.

"Когда делают такие прогнозы, то нужно учитывать, что правительство не знает цен, которые сложатся на зерновые на конец следующего года, не знают урожая и многих других факторов, которые спрогнозировать невозможно. Но правительству нужно от чего-то отталкиваться, поэтому эти цифры можно назвать бухгалтерскими. Не думаю, что нас ожидает какой-то экономический бум, но планы по увеличению минимальной зарплаты и зарплат в бюджетной сфере оно будет обеспечивать", - констатировал Шапран.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее экономист Максим Праздников заявил, что курс доллара в Украине до конца лета не будет существенно колебаться, а в дальнейшем будет зависеть от ряда внешних факторов.