''Если победит актер'': названы сценарии для экономики Украины после выборов

Украина имеет возможность увеличить темпы роста экономики и рассчитаться по внешним долгам. Все зависит от того, как власть будет сотрудничать с Международным валютным фондом после президентских и парламентских выборов в Украине 2019 года.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук. Он выделил два основных сценария развития событий – позитивный и негативный.

"Мы обеспечили сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом и США – основными нашими партнерами-донорами. Мы более-менее уверенно проходим 2019 год по выплате долгов", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что западных партнеров не интересует фамилия будущего президента или премьера – их интересует лишь продолжение или непродолжение экономического курса.

"Если мы в течение 2019 года будем продолжать курс реформ, который мы проводим несколько лет, сотрудничество будет. Но если победит актер или актриса, и объявят, что они не хотят сотрудничать с МВФ, это будет означать прекращение сотрудничества не только с МВФ, но и со всеми нашими западными партнерами с соответствующими последствиями для стабильности курса и ситуации с бюджетом, инфляцией и другими вопросами", – заявил экономист.

Кушнирук назвал базовый позитивный сценарий для Украины:

"Мы сохраняем неизменность реформ. В таком случае, мы в 2019-21 годах будем поддерживать до 4% роста экономики. Если реформы ускорим, то, возможно, и темпы роста экономики будут выше, поскольку появятся средства, связанные с приватизацией, инвестициями в украинскую экономику. Ситуация с доходами населения в этом случае будет позитивной".

"Если негативный сценарий – он раскладывается на несколько составляющих. Победа популистов, безответственная политика, прекращаем сотрудничество с МВФ, снижаем тарифы, прекращаем выплату долгов. Понятно, что в этом случае будет обвал и курса национальной валюты, и общая ситуация в экономике стремительно ухудшится, и инфляция, и доходы населения. Курс в таком случае может подскочить до 50-60 грн за доллар без проблем", – подчеркнул он.

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По словам эксперта, все зависит от того, насколько будут безответственными украинские политики.

"Есть такая чудесная страна Венесуэла – можем посмотреть, до чего можно довести страну безответственной экономической политикой", – заключил экономист.

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщал ObozTV, ранее экономист Борис Кушнирук рассказал, как приближение президентских выборов повлияет на курс доллара в Украине. Эксперт отметил, что следующем году курс национальной валюты будет зависеть от двух факторов.

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