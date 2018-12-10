ЕС внес в санкционный список главарей ''Л/ДНР'': что известно

Европейский Союз внес в санкционный список главарей "ЛНР" и "ДНР" из-за проведения незаконных выборов.

Так, в черный список попал лидер террористов "ЛНР" Леонид Пасечник, кроме того, в нем оказались главы "ЦИК" "ЛНР" и "ДНР" и "председатели" "Народных советов" фейковых республик.

В целом список из девяти представителей ОРДЛО выглядит так:

Ольга Позднякова – председатель так называемой ЦИК "ДНР";

Елена Кравченко – председатель так называемой ЦИК "ЛНР";

Леонид Пасечник – главарь "ЛНР";

Владимир Бидевка – "председатель" так называемого Народного Совета так называемой Донецкой Народной Республики;

Денис Мирошниченко – "председатель" так называемого Народного Совета так называемой Луганской Народной Республики;

Алексей Найденко – "заместитель председателя" "Центральной избирательной комиссии" так называемой Донецкой народной республики.

Владимир Высоцкий – "секретарь" "Центральной избирательной комиссии" так называемой Донецкой народной республики.

Максим Свидченко – "заместитель председателя" "Центральной избирательной комиссии" так называемой "Луганской народной республики".

Екатерина Терещенко – "секретарь" "Центральной избирательной комиссии" так называемой Луганской народной республики.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение ЕС о введении санкций.

"За каждое нарушение Минских договоренностей, за каждую новую эскалацию агрессии Кремль должен получать адекватный ответ демократического мира. По моему поручению сегодня министр иностранных дел Павел Климкин проинформирует Совет министров ЕС об акте агрессии России в Черном море и Керченском проливе", – написал президент на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 12-13 декабря посетит Брюссель, чтобы провести переговоры с руководством институтов и государств-членов ЕС. Это состоится накануне заседания Европейского Совета, где будет обсуждаться усиление давления на РФ и помощь украинскому Приазовью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 10 декабря, утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Напомним, псевдовыборы, проведенные террористами на Донбассе, определили новых главарей "ДНР" и "ЛНР". Ими стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно.

В Кремле отреагировали на результаты псевдовыборов в "Л/ДНР", заявив, что относятся с пониманием.