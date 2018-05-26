Экономист предупредил украинцев о проблеме с пенсиями

Существующая в Украине солидарная пенсионная система на сегодняшний день стала нежизнеспособной, а запустить анонсированную Кабмином накопительную систему будет весьма непросто. Украинцам не стоит рассчитывать на государство, если они хотят обеспечить себе безбедную старость.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экономический эксперт Виталий Кузьмин.

"В Украине на сегодняшний день 12 млн пенсионеров, а работающего населения примерно 10-11 млн. Кроме того, 6 млн - люди, которые работают в государственной сфере, и зарплата которых не очень высокая. Соответственно, содержать такое количество пенсионеров наша экономика не может", - отметил эксперт.

По его словам, солидарная пенсионная система хорошо работает в том случае, когда работающих людей больше, чем пенсионеров.

"У нас на сегодняшний день ситуация направлена катастрофически в другую сторону, плюс огромное количество людей выезжает за границу. Это трудоспособное население, которое и должно зарабатывать пенсионерам на пенсию", - объяснил экономист.

Комментируя введение накопительной пенсионной системы, Кузьмин заявил: "Мы можем принять закон, но запустить эту систему будет довольно сложно в наших реалиях. Чтобы накопительная система работала, нужна сбалансированная экономика, чтобы не было нынешних 17% инфляции".

Экономист отметил, что при накопительной системе пенсионные фонды, куда украинцы будут вкладывать средства, должны их где-то размещать, чтобы они работали.

"Должен работать фондовый рынок, а в Украине он не работает. Во что вкладывать эти средства? Это должны быть предприятия, которые имеют самый высокий уровень доверия. У нас таких предприятий нет, у нас к банкам нет доверия. За границей есть огромные компании и корпорации, в акции которых вкладываются эти средства, они работают. А нам некуда вкладывать эти средства", - считает он.

"Мой совет всем - если вы хотите нормально себя чувствовать на пенсии, вы должны заботиться о своей пенсии уже сегодня и сами, и не рассчитывать на государство, а думать, каким образом ваш капитал умножить, куда вложить средства, чтобы они начинали работать, чтобы когда вы выйдете на пенсию, у вас были собственные сбережения", - заключил Кузьмин.

Как сообщал ObozTV, власти Украины планируют уже с 2019 года в рамках реформирования пенсионной системы внедрение ее второго уровня – накопительного. Реформа подразумевает, что с зарплат людей будут отчислять дополнительные проценты.