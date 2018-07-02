Как размер госдолга Украины связан с имиджем: экономист озвучил решение

Плохой имидж Украины в глазах иностранных инвесторов ежегодно обходится стране в миллиарды долларов потерь. И чтобы сократить долговую нагрузку, придется завоевывать доверие к стране.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Эксперт, говоря об имиджевых и финансовых потерях, привел в пример показатели государственного долга Украины. По его словам, объем госдолга не настолько высок, как в Евросоюзе, США, или Японии.

"В США это 110% ВВП, в Японии – 220%, у нас – менее 80% ВВП. Но вопрос в том, что мы платим около 5% ВВП только за обслуживание этого долга. Наши рейтинги в Moody’s, Fitch Ratings и Standard & Poor’s относятся к так называемой группе "мусорных". С "мусорным" рейтингом Украины стоимость заимствований достаточно высока. Наш долг в 80% ВВП требует 5% обслуживания этого долга. В то же время, японцы, имея 220% ВПП госдолга, тратят на его обслуживание менее 1% ВВП. Это вопрос имиджа страны", - подчеркнул он.

Также Устенко отметил, что комплексным показателем имиджа страны можно считать приток прямых иностранных инвестиций.

"У нас было два исторических максимума во время нашей новейшей истории с 1991 года, когда страна получала более 10 млрд долларов притока прямых иностранных инвестиций в год. В прошлом году мы получили 2,5 млрд долларов притока инвестиций, годом ранее - 3,4 млрд долларов, еще годом ранее - менее 2 млрд долларов. Прогноз на этот год - около 2,5 млрд долларов. Можно ли считать приток иностранных инвестиций в 4 раза меньше, чем мы получали когда-то, реальным прорывом, который свидетельствует о нашем хорошем имидже?" – отметил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол США в Украине Карлос Паскуаль рассказал, что отпугивает от Украины западных инвесторов.