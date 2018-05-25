ЕБРР захотел взять долю в крупном украинском банке

Европейский банк реконструкции и развития подтвердил интерес к вхождению в капитал украинского государственного "Ощадбанка".

"ЕБРР верит в вас и вашу страну, и сегодня я могу сказать, что пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в "Ощадбанке", – заявил президент ЕБРР Сумма Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Европейского банка реконструкции и развития, это стало бы серьезным катализатором.

Напомним, что разговоры о возможном вхождении ЕБРР в капитал "Ощадбанка" ведутся с 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов Украины заявило о планах полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка".