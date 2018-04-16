Е-декларирование: Украине предрекли проблемы с Западом

Запад расценивает требование Украины к активистами-антикоррупционерами декларировать свои доходы как попытку избежать реформ. В результате Украина рискует сильно потерять свою привлекательность в глазах американских и британских инвесторов.

Об этом заявила в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV эксперт Atlantic Council, сотрудник Института внешней политики Мелинда Харинг.

"Они не должны обнародовать собственные доходы, и их е-декларации не имеют никакого отношения к гражданскому обществу… В прошлом году парламент принял закон, требующий е-декларации у общественных активистов. Но гражданское общество несогласно, как и международное сообщество", - заявила она.

По словам Харинг, Украине при построении демократии не нужно перенимать методы России и Казахстана.

Эксперт заявила, что Запад увидел в этом законе "новую уловку, новый способ избежать реформ".

"Канадский посол и Transparensy Internetional сказали, что вы должны избавиться от этого закона. Но парламент этого не делает", - отметила Харинг.

"Я получаю информацию от независимых юристов. Никто не хочет, чтобы американские и британские инвесторы не пришли в Украину. Но этот закон доказывает, что они не придут в Украину, если гражданские активисты будут обнародовать свои доходы", - подчеркнула она.

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Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году Верховная Рада 268 голосами проголосовала за законопроект №6172 о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции", которым по инициативе президента, среди прочего, было предложено обязать общественных активистов подавать е-декларации.

Впоследствии президент Петр Порошенко назвал данную инициативу ошибочной и призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование доходов для общественных деятелей.