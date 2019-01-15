Украинская экономика постепенно выходит из кризиса. Но достаточно ли мы делаем для того, чтобы остаться в структуре глобальной экономики?

Темпы роста ВВП в 2019 ожидаются плюс-минус 3%. Это много или мало?

Уровень глобальной инфляции в 2019 ожидается на уровне также 3%.

Все зависит от задач, которые мы перед собой ставим. Промышленное производство в Украине падало несколько лет подряд, пик был в 2015, - 13%, после чего началось движение в плюс. Очевидно, что в стратегическом измерении мало восстановить показатели, которые были. Их необходимо увеличивать.

И сегодня правильно было бы принять тот факт, что структура экономики, которая есть, вряд ли способна дать рост больше прогнозируемых экспертами нескольких процентов.

Наша экономика является частью глобальной, а там происходят совершенно иные процессы. Мы до сих пор говорим о необходимости отхода от сырьевой экономики, а весь прогрессивный мир меняет характер производства, так как переживает Четвертую! Промышленную революцию. Понятие экономического роста теперь означает не совсем то, что раньше.

Новости О местных бюджетах

Развитые экономики тестируют новые способы производства, которые могли бы дать рост экономики. (16% глобального ВВП, 1/3 экономической стоимости Интернета Вещей - в промпроизводстве).

На днях вышла аналитика от The World Economic Forum и McKinsey & Company.

Четвертая промышленная революция сейчас тема №1 и для государственного, и для частного сектора развитых экономик.

Меняются цепи добавленной стоимости (value chains), нужны новые бизнес-модели, так как новые технологии уже трансформировали и производство, и потребление. Самым сложным эксперты называют первый этап адаптации к новым условиям, при том что участники понимают - сделать это придется всем. Нам – в первую очередь и как можно скорее.

На то, чтобы изменить структуру национальной экономики, точно понадобится не год и не два. Фактор двух избирательных кампаний в реальности - это фактор неиспользованного в полной мере, а значит потерянного времени. Штука в том, что начинать структурные реформы нужно прямо сейчас, при том что нам все равно придется догонять.

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