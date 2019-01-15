Украинская экономика постепенно выходит из кризиса. Но достаточно ли мы делаем для того, чтобы остаться в структуре глобальной экономики?
Темпы роста ВВП в 2019 ожидаются плюс-минус 3%. Это много или мало?
Уровень глобальной инфляции в 2019 ожидается на уровне также 3%.
Все зависит от задач, которые мы перед собой ставим. Промышленное производство в Украине падало несколько лет подряд, пик был в 2015, - 13%, после чего началось движение в плюс. Очевидно, что в стратегическом измерении мало восстановить показатели, которые были. Их необходимо увеличивать.
И сегодня правильно было бы принять тот факт, что структура экономики, которая есть, вряд ли способна дать рост больше прогнозируемых экспертами нескольких процентов.
Наша экономика является частью глобальной, а там происходят совершенно иные процессы. Мы до сих пор говорим о необходимости отхода от сырьевой экономики, а весь прогрессивный мир меняет характер производства, так как переживает Четвертую! Промышленную революцию. Понятие экономического роста теперь означает не совсем то, что раньше.
Развитые экономики тестируют новые способы производства, которые могли бы дать рост экономики. (16% глобального ВВП, 1/3 экономической стоимости Интернета Вещей - в промпроизводстве).
На днях вышла аналитика от The World Economic Forum и McKinsey & Company.
Четвертая промышленная революция сейчас тема №1 и для государственного, и для частного сектора развитых экономик.
Меняются цепи добавленной стоимости (value chains), нужны новые бизнес-модели, так как новые технологии уже трансформировали и производство, и потребление. Самым сложным эксперты называют первый этап адаптации к новым условиям, при том что участники понимают - сделать это придется всем. Нам – в первую очередь и как можно скорее.
На то, чтобы изменить структуру национальной экономики, точно понадобится не год и не два. Фактор двух избирательных кампаний в реальности - это фактор неиспользованного в полной мере, а значит потерянного времени. Штука в том, что начинать структурные реформы нужно прямо сейчас, при том что нам все равно придется догонять.
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