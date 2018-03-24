Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег, пишет Михаил Кухар для "Нового времени".

В нашем прогнозе, сделанном в конце 2016-го года мы уже видели разгон траектории послекризисного отскока и прогнозировали рост ВВП нашей страны с $88 до $100-103 млрд (13,7%) за 2017 год.

Увидев несколько дней назад опубликованные Государственным комитетом статистики данные о росте ВВП в прошлом году - скажу честно, приятно так ошибиться. В 2017-ом году долларовый эквивалент ВВП Украины вырос с $93,6 до $112,2 млрд или на 20,5%. Средняя заработная плата по средневзвешенному за год курсу с $203 до $267 или на 31,5%. С небольшим отставанием за доходами населения начали восстанавливаться и цены на недвижимость: средняя стоимость 1 кв. метра бизнес и премиум классов выросла на 10% и 6% соответственно.

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Источник: IMF (World Economic Outlook Database, October 2016-2017), расчеты автора

Полагаю скептики-пессимисты среди отечественных экономистов наконец-то поймут что в середине 2016-го прозевали тренд, и в этом году начнут сражаться в поле под названием "кто спрогнозирует наиболее стремительный рост!" Мы же обращаем внимание что 20,5% рост был достигнут за счет почти нулевой девальвации за год в условиях позитивного платежного баланса страны и 22% инфляции (общего изменения цен в экономике - дефлятора ВВП).

При этом, важно отметить, что сам отраслевой характер инфляции указывает на стремительное восстановление деловой активности и улучшение ожиданий населения в прошлом году. Отечественный бизнес в процессе расширения своей деятельности и конкуренции за ресурсы соответственным образом сначала повышает стоимость данных ресурсов, а потом и общий уровень цен в экономике. К примеру, только “белая” реальная заработная плата в прошлом году выросла на 12,3%, и это тут же отобразилось в 8,8% реального роста розничного товарооборота и годовом росте цен в отрасли торговли (у которой наибольший удельный вес в ВВП по итогам года) на 26,2%. Таким образом, если разобрать общие 22% инфляции на составляющие, то мы увидим, что рост цен был обусловлен не монетарными факторами, - а производственными, характерными и неизбежными при экономическом росте. Напомню, что прирост денежной базы в прошлом году составил всего 4,6%.

Действительно, отчасти рост цен был также обусловлен блокадой ОРДЛО и ростом цен на уголь и остальные минералы, что добывались на данных территориях и продавались в Украину. Но учитывая удельный вес добывающей промышленности в ВВП, и даже кумулятивный эффект роста цен в экономике после увеличения тарифов – могу уверить Вас, что данный фактор добавил всего 3-4% к общему индексу инфляции в 22%.

И сопровождать наш экономический рост двузначные показатели инфляции будут еще не менее 5-6 лет, несмотря на попытки Национального банка к 2020-ому году снизить Индекс потребительских цен до 5%. Потому, что Украина – открытая сырьевая экономика, и когда вслед за темпами роста мировых лидеров начинает расти Индекс цен на сырьевые товары – соответственным образом увеличивается и приток валюты в Украину. Сегодня мы находимся как раз в начале такого цикла. Котировки “Brent”, начиная с 2016-го уже выросли более чем на 100%, природного газа – на 70%, металлов – на 30%. Индекс цен на сельскохозяйственное сырье, составляющее 40% нашего экспорта, согласно традиционному лагу в 6-8 месяцев, все еще отстает от динамики других сырьевых, но стремительное восстановление цен на него - гарантировано на протяжении текущего года.

Ко всему прочему, экспортный потенциал страны простимулирован слишком глубокой 3-х кратной девальвацией минимум на 4 года вперед (только РЭОК -28,5%). Стоимость активов рекордно низка, что делает Украину, ее земли, заводы и недвижимость – самым недооцененным активом Европы (после РФ) с наивысшим потенциалом роста в ближайшие годы. Что, в свою очередь, программирует приток иностранного спекулятивного капитала.

То есть у нас есть все три составляющих для стремительного восстановительного роста: гарантированный приток валюты, что гарантирует курсовую стабильность, двузначные цифры роста экспорта, потребления и роста стоимости активов (недвижимости, земли). Нам нужна лишь мудрая монетарная политика "стимулирующей инфляции" на уровне 12-15% со стороны НБУ - чтобы не потерять темпы этого роста и увеличивать долларовый эквивалент доходов населения на 17-20% в год. Да, именно она, а не "реформы" и "борьба с коррупцией" - которые многие считают "главными условиями" роста.

При этом, в Украине политика инфляционного таргетирования при положительном платежном балансе закладывает все большие трудности для удержания ценовой стабильности в будущем. Так, в прошлом году золотовалютные резервы выросли на $3,3 млрд (89 млрд грн) при приросте денежной базы всего на 17,5 млрд грн. Разница – была “стерилизована” через продажу банкам депозитных сертификатов и ОВГЗ. Очевидно, что изъятие ликвидности из рынка в таких объемах будет удерживать процентные ставки на том уровне, который не смогут себе позволить высокотехнологичные отрасли с высокой степенью переработки, и их удельный вес в ВВП продолжит сокращаться. А управлять ценовой стабильностью в сырьевой экономике – можно только административными инструментами (ручным регулированием цен), что допустимо только в таких тоталитарных странах, как Венесуэла или Северная Корея.

В свою очередь, взвешенная монетарная политика, не провоцирующая дополнительные инфляционные риски при одновременном удержании курсовой стабильности за счет притока иностранной валюты позволит расти украинской экономике наращивать свой долларовый ВВП на 17-20% в год по сложному проценту. То есть удвоить долларовый ВВП страны с 2016 по 2021 годы. Нет, структурные реформы и подавление коррупции там, где это возможно, конечно же, не помешают экономическому росту. Но вовсе не гарантируют его. Его гарантирует мудрая монетарная политика Нацбанка. Жаль, что это не является предметом общего понимания даже в профессиональных кругах.

Наши расчеты и пересмотренный прогноз основных макропоказателей на 2018-2022 года IMF Group Ukraine опубликует в ближайший месяц. Еще раз всех поздравляем с потрясающей новостью! Это цифра, которой должно было бы гордиться правительство и Нацбанк. Потому что именно этот показатель и является мерилом истинного успеха, а не то, о чем все пишут уже третий месяц в новостях на Урядовом портале.