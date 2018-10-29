Доллар в Украине значительно подорожает: прогноз аналитика

В Украине курс доллара с 29 октября по начало ноября может подорожать с 28,2 до 28,6 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Владимир Мазуренко. "Я не думаю, что возможна резкая девальвация. Мы знаем, что в этом году резервы НБУ полностью могут обеспечить плавное движение. Чтобы плавно выйти на 29 грн/$ к концу года, октябрь должен закончиться 28,6 грн/$, а потом плавно снижаться. Думаю, так оно и будет", - отмечает эксперт.

К слову, среди основных девальвационных факторов осенью - увеличение критического импорта (валюту тратят на импорт газа) и снижение экспортных выручек по сравнению с летом. За прошедшую неделю курс доллара на разных сегментах рынка вырос на 0,7-1,1%. Справочный курс НБУ увеличился с 27,92 до 28,21 грн/$.

Аналитики Егор Комов уверен: такое снижение - нормальная ситуация осенью. Уже несколько лет подряд в этот период дорожает валюта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине стоимость валюты в ближайшую неделю может достичь 28,5 грн/$. Традиционно в конце месяца из-за возврата НДС количество национальной валюты на руках у бизнеса растет. Полученные средства бизнес тратит на покупку валюты, провоцируя рост спроса.