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МирСпорт

/Банки и финансы

Доллар в Украине значительно подешевел: сколько стоит валюта 

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В Украине справочный курс доллара 29 января составил 27,7 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 13 коп./$, а за прошедшую неделю – почти на 20 коп./$.

Об этом свидетельствуют данные НБУ. Также на несколько копеек опустился курс в банках. По состоянию на утро 29 января составил 27,58 грн/$ (покупка) и 27,88 грн/$ (продажа).

Курс валют

Курс валют

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Как сообщил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, укрепление продолжится и уже через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,5 грн, а наличный доллар в банках – 27,5/27,7 грн.

Укреплению гривни способствовали рост продажи валютной выручки экспортерами, снижение гривневой ликвидности в банковской системе, продажа валюты покупателями ОВГЗ, номинированных в гривне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдоллар
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