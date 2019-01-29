Доллар в Украине значительно подешевел: сколько стоит валюта 

В Украине справочный курс доллара 29 января составил 27,7 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 13 коп./$, а за прошедшую неделю – почти на 20 коп./$.

Об этом свидетельствуют данные НБУ. Также на несколько копеек опустился курс в банках. По состоянию на утро 29 января составил 27,58 грн/$ (покупка) и 27,88 грн/$ (продажа).

Курс валют

Как сообщил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, укрепление продолжится и уже через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,5 грн, а наличный доллар в банках – 27,5/27,7 грн.

Укреплению гривни способствовали рост продажи валютной выручки экспортерами, снижение гривневой ликвидности в банковской системе, продажа валюты покупателями ОВГЗ, номинированных в гривне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В конце января в Украине традиционно начинается период укрепления гривни.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время валюта подешевеет;

В Украине вступают в силу новые валютные правила, Национальный банк увеличит лимиты по валютным операциям и разрешит продавать доллары в почтовых отделениях.

В НБУ уверены, что курс доллара в 2019 году будет колебаться, однако значительных скачков регулятор не ожидает.

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