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Доллар в Украине пробьет новую отметку: прогноз аналитика на февраль

1.1тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара в феврале может составить 27,5 грн/$ (по состоянию на конец января 27,7 грн/$). При этом максимально дальняя отметка валютного коридора – 28 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко. "Укрепиться гривне ниже отметки 27.50 будет сложно из-за надвигающихся выборов и неясности относительно будущей монетарной политики в связи с этим. А если говорить о негативных факторах, то плотное сотрудничество с МВФ сформировало прочный фундамент, который удерживает курс от падения в этом году, полностью их минимизировало", – прогнозирует экономист.

Плавное колебание в пределах узкого коридора также обещают и в Нацбанке. Глава регулятора Яков Смолий на своей пресс-конференции заявил, что золото-валютных резервов (а они достигли рекордной за пять лет отметки) достаточно для удержания относительно стабильного курса.

Курс доллара

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С одной стороны это означает, что НБУ гарантирует отсутствие резкого падения (в таком случае регулятор выйдет на рынок и начнет продавать валюту). Но с другой – не даст возможности и для резкого роста гривни. При таких обстоятельствах Нацбанк выйдет на рынок и выкупит излишки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларкурс валют
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