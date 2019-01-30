Доллар в Украине пробьет новую отметку: прогноз аналитика на февраль

В Украине курс доллара в феврале может составить 27,5 грн/$ (по состоянию на конец января 27,7 грн/$). При этом максимально дальняя отметка валютного коридора – 28 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко. "Укрепиться гривне ниже отметки 27.50 будет сложно из-за надвигающихся выборов и неясности относительно будущей монетарной политики в связи с этим. А если говорить о негативных факторах, то плотное сотрудничество с МВФ сформировало прочный фундамент, который удерживает курс от падения в этом году, полностью их минимизировало", – прогнозирует экономист.

Плавное колебание в пределах узкого коридора также обещают и в Нацбанке. Глава регулятора Яков Смолий на своей пресс-конференции заявил, что золото-валютных резервов (а они достигли рекордной за пять лет отметки) достаточно для удержания относительно стабильного курса.

Курс доллара

С одной стороны это означает, что НБУ гарантирует отсутствие резкого падения (в таком случае регулятор выйдет на рынок и начнет продавать валюту). Но с другой – не даст возможности и для резкого роста гривни. При таких обстоятельствах Нацбанк выйдет на рынок и выкупит излишки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В конце января в Украине традиционно начинается период укрепления гривни.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время валюта подешевеет;

В Украине вступают в силу новые валютные правила, Национальный банк увеличит лимиты по валютным операциям и разрешит продавать доллары в почтовых отделениях.

В НБУ уверены, что курс доллара в 2019 году будет колебаться, однако значительных скачков регулятор не ожидает.

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