В Украине изменится курс доллара: к чему готовиться

В Украине курс доллара в ближайшее время может опуститься ниже психологической отметки в 28 грн/$. Главная причина – сезонные факторы, которые в конце января и феврале будут способствовать укреплению гривни.

OBOZREVATEL разобрался, как может измениться курс доллара в ближайшее время.

Как изменится курс доллара: прогноз аналитиков

В конце января в Украине традиционно начинается сезон укрепления национальной валюты. Причин для этого несколько: приближается период выплаты налогов, закончились праздники, экспортеры получают первую валютную выручку. Все эти факторы способствуют росту предложения на валютном рынке.

Чем больше долларов продают в Украине, тем дешевле он стоит. Так, уже несколько лет Нацбанк проводит политику свободного курсообразования. То есть цена валюты определяется рыночными факторами, а не вручную регулируется НБУ.

Если 19 января курс составляет около 28,02 грн/$, то уже через семь дней по мнению большинство опрошенных аналитиков опустится до 27,7-27,8 грн/$. "Переходу гривни от снижения к восстановлению способствуют окончание сезонных праздничных факторов и приближение периода уплаты налогов. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С таким мнением также соглашается финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт считает, что если следующая неделя не станет стартом сезона укрепления, то точно покажет стабильную ситуацию на валютном рынке. Наиболее вероятная цена валюты на этот период, считает Мазуренко, составляет 27,9 грн/$.

"Думаю, в ближайшее время будет хорошая тенденция к укреплению. Если НБУ не будет выходить на рынок и скупать так называемые излишки, то получим неплохой показатель укрепления. Февраль, если вы посмотрите на ситуацию в прошедшие годы, уже стабильно сезон укрепления", – поясняет аналитик.

"Если НБУ не будет выходить на рынок и скупать так называемые излишки, то получим неплохой показатель укрепления", – поясняет аналитик.

Менее оптимистично настроен аналитик Егор Комов. Он считает, что коридор для доллара на ближайшую неделю составляет 27,9-28,2 грн/$. Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе причин для девальвации нет. Так, Национальный банк накопил рекордные за 5 лет резервы. Правда, при этом есть определенные риски, связанные с необходимостью выплачивать внешние долги. Также курс гривни может "просесть", если снизятся цены на внешних сырьевых рынках.

"На неделю мой прогноз это от 27,9 до 28,2 грн/$. Это неплохой показатель. В прошлом году мы видели, что укрепление продлилось дольше, чем обычно. А девальвация оказалась не так значительна. Поэтому и сейчас, вполне возможно, в конце января уже будет хороший показатель укрепления", – рассказывает аналитик.

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Как рассказал на пресс-конференции глава НБУ Яков Смолий, в 2019 году курс доллара будет колебаться, при этом колебания будут незначительными и у регулятора достаточно резервов для того, чтобы удержать стабильную ситуацию. "Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке", – отметил Смолий.

Украинцев ждут новые валютные правила

Уже в феврале ситуация на валютном рынке может изменится в связи с новым законом и принятыми НБУ правилами.

Когда можно расплачиваться валютой. Гривня, как и сейчас, остается единственной валютой для расчетов. Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств. Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях:

• платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

• переводить валюту;

• рассчитываться за страхование жизни;

• покупать государственные ценные бумаги.

Что будет с валютными переводами. На данный момент без документов украинцы имеют право перевести валюту на сумму, эквивалентную 15 тыс. грн. В следующем году эту норму увеличат до 150 тыс. грн, а в будущем – вовсе отменят. Также новшество коснется и почтовых переводов. Сейчас лимит в валюте – 300 евро. В следующем году его планируют увеличить до 10 тыс. евро, а в будущем убрать отдельные ограничения для почтовых переводов.

Где можно будет покупать валюту и какие рубли запретят. Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят. "Банкноты и монеты Центрального банка Российской Федерации с картами, символами, зданиями, расположенными на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины", – говорится в документе.

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