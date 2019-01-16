Доллар в Украине опустится ниже психологической отметки: прогноз аналитика

В Украине курс доллара в феврале опустится до отметки около 27,7 грн/$, опустившись ниже психологической отметки.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Владимир Мазуренко. "Экспортеры получают валютную прибыль первую в году в конце января или даже в феврале. Ее продают на рынке, поэтому увеличивается предложение. Покамест никаких причин для девальвации нет. Нацбанк не даст значительно укрепиться курсу, если будут излишки, их купят. Но до 27,7 грн/$ курс может дойти", – прогнозирует эксперт.

Отметим, у валюты есть еще небольшой потенциал к росту до начала налогового периода, когда гривня традиционно укрепляется. На долгосрочном горизонте на пользу гривне пойдет полный запрет расчетов в иностранной валюте на территории страны, что может уменьшить спрос на валюту.

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!