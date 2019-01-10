Доллар пробьет новую отметку: аналитик спрогнозировал курс до конца зимы

Стоимость валюты будет умеренно расти до конца зимы и дойдет до отметки в 29 грн/$ (по состоянию на 10 января курс составил 28,27 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "До конца зимы мы ожидаем продолжение роста курса доллара, хотя гораздо более умеренными темпами. К концу зимы мы оцениваем стоимость доллара около 29 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Снижение гривни в начале года вот уже несколько лет к ряду имеет ярко выраженный сезонный характер, и к концу зимы/началу весны сменяется ее укреплением, поясняет аналитик.

Курс валют

Нерезиденты пытаются массово репатриировать прибыль, полученную по итогам прошлого года, у экспортеров накапливается компенсация НДС, которую также пускают на покупку валюты, в то же время по сезонным причинам снижается выручка экспортеров аграрной продукции.

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).