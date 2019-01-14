Доллар перешагнет психологическую отметку: аналитик составил курс валют 

Курс доллара в Украине до 20 января достигнет отметки в 28-28,3 грн/$ (по состоянию на 13 января – 27,9 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,3 грн", – прогнозирует эксперт.

У валюты есть еще небольшой потенциал к росту до начала налогового периода, когда гривня традиционно укрепляется, отмечает аналитик. На долгосрочном горизонте на пользу гривне пойдет полный запрет расчетов в иностранной валюте на территории страны, что может уменьшить спрос на валюту. Национальный банк в рамках планируемой масштабной либерализации валютного рынка Украины не планирует разрешать расчеты в иностранной валюте внутри страны.

Курс доллара

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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