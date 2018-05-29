Долги "дочки" "Нафтогаза" выросли в 40 раз

По состоянию на 1 апреля 2018 года дебиторская задолженность ПАО "Укргазвыдобування" превысила 42 млрд грн. Это более чем в 40 раз превышает показатель 2015 года, когда неплатежи контрагентов компании едва превысили 1 млрд грн.

В течение первого квартала задолженность выросла на 8,3 млрд грн. Информация об этом содержится в финансовой отчетности, опубликованной на официальном сайте компании.

Традиционно почти вся дебиторская задолженность "Укргазвыдобування" формирует неплатежи НАК "Нафтогаза Украины". Действующее законодательство наделило НАК монопольным правом на покупку всего газа у "Укргазвыдобування" по социальной (льготной) цене 4,85 грн за куб.м, для газоснабжения населения. С июня 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" выставил в своем прейскуранте цену на газ для коммерческих потребителей на уровне 9,08 грн за куб.м. При этом в 1 квартале 2018, по данным НАК, задолженность предприятий-должников перед "Нафтогазом" сократилась на 6,5 млрд грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине 1 июня подходит к концу срок действия постановления, которое регулирует стоимость голубого топлива для населения. Если правительство до этого момента не примет решение, как пересчитать тариф, стоимость газа может резко подскочить. Так, Кабинет министров специальным постановлением регулирует тариф исключительно для населения. Коммерческие потребители покупают газ по рыночным ценам. Согласно последним расценкам "Нафтогаза" – это 10,041 грн за кубометр голубого топлива.

Также сообщалось о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз" отказывается поставлять газ для "Киевтеплоэнерго" до окончательного погашения долга.