Для обанкротившейся ''дочки'' российского банка нашелся покупатель: что известно

Единственным претендентом на покупку признанного неплатежеспособным "ВТБ банка" является "ТАСкомбанк".

Об этом сообщает "Экономическая правда". По данным издания, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов подали "ТАСкомбанк" и "Альфа-банк". Последний не внес гарантийный взнос, поэтому среди претендентов остался только банк политика и бизнесмена Сергея Тигипко.

На балансе "ВТБ-банка" осталось около 600 объектов недвижимости. Как утверждают журналисты, этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов.

Отметим, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что несколько предварительно квалифицированных лиц, включенных в соответствующий перечень Национального банка Украины, проявили свою заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного АО "ВТБ Банк" в один из способов, предусмотренный пунктами 2-5 части второй статьи 39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

По результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или же неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом.

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября НБУ отнес украинскую "дочку" "ВТБ Банка" к категории неплатежеспособных. 97% вкладчиков финучреждения (около 60 тысяч человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную фондом сумму в 200 тысяч гривен.

28 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка украинской "дочки" российского "ВТБ Банка".