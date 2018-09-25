Бюджет на 2019 рік точно не для громадян. Реальний прожитковий мінімум вдвічі більший, ніж закладений у документі. Мінімальна пенсія - 1497 грн. Мінімальна зарплата 4 200 - у кожного четвертого українця.

Цей бюджет не влаштовує міжнародних кредиторів, і місія МВФ дипломатичною мовою про це повідомила. Симптоматично, що від уряду жодної інформації так і не було.

Світовий Банк закладає інфляцію мінімум у двозначних цифрах, говорять мінімум про 12%. Інфляція у 7,5% - вже навіть не смішно.

В країні не відновлюється промислове виробництво, а ті робочі місця, які створюються, це зусилля громадян, бізнесу, а не системної економічної політики уряду.

Далі - приватизація, плани знову не виконуються і поки що нічого не говорить про те, що наступного року це зміниться. Але в бюджеті знову вказані мільярди доходів від продажу державних підприємств. Борги зростатимуть, а виплати по попередніх боргах наступного року будуть безпрецедентними. В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала цифру 417 млрд гривень на погашення і обслуговування боргу.

Без реформування фіскальної політики надія на прихід великих інвестицій більш ніж туманна. Дві виборчі кампанії не залишають шансів на реальні реформи від уряду і парламенту.

Навіть якщо довго говорити на чорне - біле, нічого не зміниться.

Бюджет бідності і безнадії нікого не влаштовує, всі про це знають. Зате подали у парламент його вчасно.