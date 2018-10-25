"Ощад" может попасть "в группу риска": юрист раскрыл последствия спецоперации НАБУ

Денежные средства вкладчиков "Ощадбанка" могут перейти из категории гарантированных государством под управление Фонда гарантирования вкладов. В таком случае, при банкротстве или крупных финансовых потерях банка эти депозиты не будут возмещаться на 100%.

Об этом в эфире ObozTV заявил управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский. По его словам, толчком к принятию подобного закона может послужить открытое НАБУ уголовное производство по подозрению в хищении $20 млн из "Ощадбанка".

"Сейчас средства плательщиков не пострадают. Потому что возврат их депозитов гарантирован на 100% государством. Но вокруг "Ощадбанка" ведется полемика о том, чтобы привязать его к Фонду гарантирования вкладов и под это издать специальный закон. Он как раз и привяжет к ФГВ, и тогда вкладчики будут уже в группе риска", - пояснил Чудовский.

Он уточнил, что с учетом разрекламированного в СМИ громкого дела НАБУ этот законопроект могут проголосовать на сессии Верховной Рады уже в ближайшее время.

"Я так говорю, потому что я внимательно изучил заявление пресс-службы Ощадбанка", - подытожил юрист.

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