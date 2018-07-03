Деньги под угрозой: Раде предложили отменить гарантии по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предложил Верховной Раде разработать законодательную норму об отмене государственных гарантий возврата из ликвидированных банков вкладов в иностранной валюте.

Как пояснил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, они негативно влияют на гривну, передают "Аргументы и факты".

"Гарантии по валютным вкладам я бы снял, честно говоря. Но это нужно через закон делать. Я считаю, что государство должно гарантировать и поддерживать прежде всего национальную валюту", - сказал Ворушилин.

Он также отметил, что не поддерживает ограничения возврата средств в 200 тыс. грн, установленных ныне, отмечая, что предельные выплаты следует повысить до 800 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине планируют пересмотреть правила для банковских вкладов.