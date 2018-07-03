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МирСпорт

Деньги под угрозой: Раде предложили отменить гарантии по депозитам

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предложил Верховной Раде разработать законодательную норму об отмене государственных гарантий возврата из ликвидированных банков вкладов в иностранной валюте.

Как пояснил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, они негативно влияют на гривну, передают "Аргументы и факты".

"Гарантии по валютным вкладам я бы снял, честно говоря. Но это нужно через закон делать. Я считаю, что государство должно гарантировать и поддерживать прежде всего национальную валюту", - сказал Ворушилин.

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Он также отметил, что не поддерживает ограничения возврата средств в 200 тыс. грн, установленных ныне, отмечая, что предельные выплаты следует повысить до 800 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Украине планируют пересмотреть правила для банковских вкладов.

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Тема
Банкротство банков в Украине
Место
Украина
Объекты
банкоперации с валютой
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а вы как хотели? Сначала нам решили не отдавать долги, теперь собственные граждане были посланы нах... Однозначно развитое европейское общество! Куда нам, в Мордоре...
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