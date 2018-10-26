Дело о хищении $20 млн "Ощадбанка": арестованый сын нардепа вышел под залог

Cына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", оставили под стражей и установили ему залог 5 млн гривен.

Данную меру пресечения избрал Соломенский районный суд Киева, сообщил "Українським Новинам" представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что данное решение суд принял 25 октября, а 26 октября стало известно, что за пятерых арестованных по делу ,в том числе и Березкина, внесли залог. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на письмо юридической компании "EQUITY".

"26 октября 2018 года соответствующие суммы залогов уже оплачены. Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу уже в ближайшее время", - говорится в письме.

В то же время в письме адвокаты заявили, что добились уменьшения залогов шести своим подзащитным: руководителю ЗАО "Креатив", двум работникам ПАО "Креатив Групп", бывшему главному бухгалтеру Группы компаний "Креатив", бывшему директору ООО "ЗМЖ", бывшему акционеру группы компаний "Креатив" Максиму Березкину.

Как удалось установить, речь идет о руководителя ЗАО "Креатив" - Александре Бойко, двум работникам - Оксане Сикорской и Виталию Пустовиту, бывшему главному бухгалтеру Татьяне Слюсаренко, бывшему директору ООО "ЗМЖ" Сергею Тимченко.

Максим Березкин "Латифундист"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина по подозрению в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка". 23 октября САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемую в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.