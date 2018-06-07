Данилюк обвинил нардепов в "игре" на Коломойского

Некоторые народныне депутаты противодействовали подаче иска против олигарха Игоря Коломойского в Лондонский суд по делу ПриватБанка.

Об этом заявил перед голосованием за его увольнение с должности министра финансов в Верховной Раде Александр Данилюк, передает "ЭП".

"Минфин не побоялся взять лидерство, что позволило защитить интересы 20 млн граждан от одной из крупнейших олигархических группировок. Хотя те, кто должен был этим заниматься вместе со мной, трусливо прятались по кабинетам", - заявил он.

Данилюк добавил, что были и другие представители власти, которые "откровенно работали на частные интересы".

"Я инициировал процесс против Коломойского в Лондонском суде, подав иск о мошенничестве, и в этом зале присутствуют люди, которые мешали всеми методами это сделать, а также предлагали мне договориться", - заявил он.

Данилюк также отметил, что те же народные депутаты препятствовали внедрению системы автоматического возмещения НДС.

Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон.