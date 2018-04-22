Что ждет курс доллара в Украине в 2018 году: прогноз экономиста

Дальнейшая стабилизация курса гривни к доллару возможна лишь при благоприятном для Украины сценарии, до конца года наступит период, когда курс "просядет".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономический эксперт Максим Праздников.

Праздников прокомментировал прогнозы относительно укрепления гривни до 24 грн/доллар.

"Я не верю, что возможно дальнейшее укрепление курса до 24 грн/доллар, не верю в ревальвацию гривни... В лучшем случае это может быть укрепление на 1-2%. В самой лучшей ситуации, мое ожидание 25,5 грн/доллар", - отметил экономист.

По его словам, такой курс возможен "в случае очень благоприятной ситуации, позитивных новостей со стороны МВФ".

"На самом деле, ближе к концу лета-началу осени из Украины с большой вероятностью выйдет спекулятивный капитал, который был заведен сюда в феврале-марте для покупки облигаций внутреннего государственного займа. Это около 350 млн долларов, которые зашли и поспособствовали поддержанию курса гривни. В конце лета-начале осени эти деньги из страны уйдут, и это создаст дополнительную нагрузку на курс", - пояснил он.

Эксперт прогнозирует, что ближе к осени наступит девальвация - падение гривни по отношению к доллару: "Если не будет никаких форс-мажорных событий и потрясений, курс может вернуться до 27,5 грн/доллар и выше".

Праздников напомнил, что в прогнозе госбюджета на 2018 год годовой курс доллара составляет 29,4 грн/доллар.

"Я думаю, до конца года до такой цифры не дойдет, но цифра 27,5-28 грн/доллар - вполне реальная", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кабмин огласил курс доллара до 2021 года в Украине.