Что ждет курс биткоина в будущем: прогноз

Стоимость биткоина может упасть в несколько раз, однако для этого должно быть соблюдено одно условие.

Об этом в эфире ObozTV сказал соучредитель Bitcoin Foubdation Ukraine Андрей Дубецкий. По словам эксперта, на сегодняшний день цена на биткоин является спекулятивной. "Рынок рассчитывает на то, что прибыль от использования криптовалют, и биткоина в частности, со временем увеличится, и, таким образом, рынок в перспективе окупит все риски, связанные с криптовалютами", - заявил эксперт.

"Если убрать спекулятивную составляющую, то цена биткоина может опуститься до нескольких тысяч долларов", - заявил эксперт, добавив, что на данный момент нет моделей, которые делали бы оценку стоимости криптовалюты.

"Сейчас нет моделей, которые делали бы оценку стоимости криптовалюты. Однако, я не думаю, что криптовалюта может лопнуть, как мыльный пузырь. Тем не менее, нужно понимать, что вложение средств в криптовалюту - это рискованная инвестиция, но думаю, криптовалюта будет на рынке еще не один десяток лет", - отметил эксперт, напомнив, что биткоин и криптовалюты в целом - это не статичный инструмент. "Технологии меняются, протоколы дописываются, поэтому биткоин в будущем также найдет свое место", - заявил эксперт.

Эксперт также не исключает, что со временем биткоин может полностью вытеснить из обращения бумажные деньги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курс биткоина опустился до рекордной отметки.

По мнению экспертов, курс биткоина может потерять в стоимости до 10%.

В МВФ заявили, что банки должны предлагать "лучшие" валютные курсы, чтобы предотвратить потенциальную конкуренцию с криптовалютой.