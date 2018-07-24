Что будет с курсом доллара в Украине в августе: пять важных фактов о гривне

В Украине курс доллара уже несколько месяцев стабильно находится около отметки в 26,2 грн/$. В ближайшее время, как прогнозируют аналитики, валюта может снова вернуться к психологической отметке в 26 грн/$. Важные факторы, такие как объемы экспортной выручки и спрос на валюты в середине страны, все еще остаются на стороне гривни.

OBOZREVATEL собрал 10 факторов, которые могут позволить украинской национальной валюте оставаться стабильной в следующем месяце.

№1. Ранняя ревальвация. Уже несколько лет подряд в Украине наблюдается сезонный фактор: летом курс гривни укрепляется, а весной – снижается. Особенность этого года – доллар начал дешеветь (ревальвация гривни) практически с самого начала года. За первое полугодие, как говорится в оценках издания Bloomberg, украинская валюта побила мировой рекорд по темпам укрепления.

В этом году максимум укрепления может пройти раньше, однако в августе тенденция стабильной крепкой гривни продолжится.

№2. Хрупкий доллар и громкий Трамп. На курс гривни последние несколько недель также давил растущий доллар. То есть по факту украинская валюта оставалась стабильной, но доллар на мировых рынках рос, поэтому увеличивался его курс и в Украине. Однако, очередное громкое заявление Дональда Трампа эту тенденцию приостановило. Американский президент сказал, что курс доллара слишком завышен. На его слова быстро отреагировал рынок и курс снизился.

№3. Выручки аграриев. Летом в Украине традиционно растут экспортные выручки. Чем больше зарабатывает бизнес, тем больше валюты он продает в Украине. Как известно, при росте предложения и стабильном спросе товар дешевеет. В данном случае "товар" - валюта. Украинские аграрии на данный момент - один из ключевых источников долларов в стране.

№4. Стабильная гривня и хорошие резервы. Международные резервы НБУ составляют почти $18 млрд. После получения транша от МВФ, макрофинансовой помощи ЕС, объем резервов может составить $22,8 млрд. Этих средств хватит на обслуживание внешних кредитов и удержание курса гривни. Если курс доллара растет, Национальный банк выходит на рынок и продает валюту. Это позволяет стабилизировать ситуацию. Если же гривня резко укрепляется, НБУ наоборот – покупает валюту.

№5. Возможное решение по газу. В Украине уже приняли законопроект о создании Антикоррупционного суда. Еще одна рекомендация МВФ, которая отделяет Украину от получения очередного транша – тариф на газ, по информации OBOZREVAYEL, будет выполнена в ближайшие дни. Сотрудничество с Фондом не только позволит получить кредит, но и даст шанс утвердить позиции Украины на международных финансовых рынках, послужит положительным сигналом для инвесторов.

Что будет с курсом доллара

"В ближайший период доллар будет торговаться без особых изменений около отметок в 26.20 со склонностью к снижению к отметке в 26 грн/$. Евро не сможет преодолеть значения в 31 грн и будет плавно снижаться до отметки в 30,50 грн", - прогнозирует аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Правда, остается также вероятность, что в августе курс доллара будет находится на уровне 26,5 грн/$. На это может косвенно указывать поведение Национального банка. "Сокращение объемов покупки валюты Нацбанком на межбанке в июне свидетельствовало о том, что "лишней" валюты на рынке практически не осталось, то есть оснований для укрепления валюты нет", - поясняет аналитик Concorde Capital Евгений Ахтырко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, курс доллара в августе, как и первые два месяца летом, будет находится в прежнем диапазоне – около 26,2-26,3 грн/$. Более рискованный для национальной валюты сезон – осень. Тогда начинается отопительный сезон, растут расходы на импорт. Сейчас же ситуация остается стабильной. Незначительные колебания связаны с краткосрочными факторами.

Например, когда "Нафтогаз" выходит на валютный рынок с помощью одного из банков, временно увеличивается спрос на доллары, что приводит к незначительному снижению гривни. Однако рынок и Национальный банк покамест такие колебания сглаживают.