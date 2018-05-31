Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз до конца года

Курс доллара в Украине в ближайшее время может меняться по двум сценариям, один из которых является более жестким и предполагает, что доллар может перешагнуть психологическую отметку.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил экономический эксперт Андрей Блинов.

По словам эксперта, в ближайшее время существенных колебаний курса доллара не будет. "В ближайшие 2-3 месяца существенных колебаний курса доллара не будет. Это в значительной степени определяется сезонным фактором. У нас всегда весной и летом курс укрепляется и находится на достаточно стабильном уровне", - заявил эксперт.

По словам Блинова, к августу будут возможны локальные пики, связанные с укреплением гривни. "Сейчас мы видим, что курс в среднем находится на уровне 26 гривен, отклоняясь на несколько десятков копеек в ту или иную сторону. Эта тенденция продлится до августа. Возможны небольшие локальные отклонения, возможны некоторые локальные пики, связанные с укреплением гривни до 20-30 копеек", - заявил эксперт, отметив при этом, что к осени стоит ожидать начала девальвации.

"Ближе к осени с очень большой долей вероятности будет разворот нашего рынка и начнется традиционная для августа и сентября девальвация, которая, скорее всего, будет протекать про двум сценариям. Первый сценарий - это умеренная девальвация до 28 гривен за доллар к концу года. Второй сценарий более жесткий, он предполагает, что обменный курс может перешагнуть отметку в 30 гривен за доллар", - заявил эксперт, отметив, что в этом случае мы ощутим на себе достаточно серьезный валютный голод.

"Это может произойти в случае экономического кризиса на фондовых площадках, что приведет к бегству капитала с развивающихся рынков. В этом случае мы ощутим на себе достаточно серьезный валютный голод", - заявил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.

Падения курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.